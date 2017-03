Sanierung: Arbeiten an der Säureharzdeponie in Seelach bei Kronach sind gestartet

Im Juni soll nichts mehr daran erinnern – Seit gestern laufen die Arbeiten rund um die Sanierung der alten Säureharzdeponie bei Seelach im Landkreis Kronach. Mit einem Bagger wird das belastete Material aus dem Boden geholt, beurteilt und geprüft. Weil das etwas Zeit in Anspruch nimmt, wird der Aushub in einer Grube im alten Steinbruch zwischengelagert, bevor er endgültig abtransportiert werden kann. Voraussichtlich im April kommt das Material auf den Schützenplatz und wird direkt von dort mit LKWs zur Entsorgungsanlage gebracht. Wenn alles beseitigt ist, kann die Grube zugeschüttet werden. Die Kosten der Entsorgung liegen bei rund 1,2 Millionen Euro. Auch an der Kronacher Hammermühle befinden sich noch derartige Ablagerungen. Auch hier wird nach einer Lösung gesucht.