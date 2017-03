Sanierungsarbeiten: Weißenstädter See bleibt vorerst ohne Wasser

Seit November ist der Weißenstädter See ohne Wasser. Grund: Zu viele Blaualgen haben sich in den vergangenen Jahren angesammelt, was zu mehreren Badeverboten führte. Um dagegen anzugehen, ist der See abgelassen und abgefischt worden. Und der See bleibt weiterhin wasserlos. Denn es müssen Sanierungsarbeiten an den Bootsstegen, Uferbereichen und an der Wehranlage durchgeführt werden. Beginnen sollen sie allerdings erst, wenn es wieder wärmer wird und es keinen Frost mehr gibt, so Bürgermeister Frank Dreyer. Für die Arbeiten stehen insgesamt 40.000 Euro zur Verfügung.