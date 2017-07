Neuötting (dpa/lby) – Eine 71 Jahre alte Rentnerin ist in Neuötting (Lkr. Altötting) bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt worden. Ein Sattelzug habe die Frau am Mittwochabend erfasst und mehrere Meter mitgeschleift, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Fußgängerin starb noch an der Unfallstelle. Der 60-jährige Fahrer des Sattelzuges erlitt einen Schock.