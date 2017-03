Sattelzug umgekippt: 250 000 Euro Schaden

Weißensberg (dpa/lby) – Ein mit mehreren Tonnen Fleisch und Fisch beladener Sattelzug ist am frühen Freitagmorgen bei Weißensberg (Landkreis Lindau) von Autobahn 96 abgekommen und umgekippt. Die 18-Jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt, der 23 Jahre alte Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon. Beide mussten von der Feuerwehr aus dem Führerhaus befreit werden, wie das Polizeipräsidium in Kempten mitteilte. Gegen den Fahrer seien Ermittlungen eingeleitet worden, da dieser am Steuer eingeschlafen sein könnte. Der Sachschaden wurde auf mindestens 250 000 Euro geschätzt. Mehrere hundert Liter Diesel liefen bei dem Unfall aus. Der Treibstoff verschmutzte unter anderem ein Auffangbecken, das nun ausgebaggert und entsorgt werden muss. Inwieweit ein weiteres Rückhaltebecken verunreinigt ist, sollte laut Polizei noch geprüft werden.