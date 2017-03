Sauna-Gondel fängt nach Reinigungsarbeiten Feuer

Stein (dpa/lby) – Eine erst vor wenigen Wochen als neue Attraktion eröffnete Sauna-Gondel eines Freizeitbades in Mittelfranken ist nach einer Panne beim Saubermachen bei einem Brand stark beschädigt worden. Den Sachschaden bezifferte die Polizei am Montag auf rund 40 000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen hatte offenbar eine Beschäftigte während der Reinigungsarbeiten am Sonntag Gegenstände auf den Saunaofen abgelegt, die zu brennen begannen. Andere Mitarbeiter konnten das Feuer löschen. Die Kriminalpolizei Fürth hat Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.

Die Sauna-Neuheit in Stein (Landkreis Fürth) war kurz vor Weihnachten mit Ex-«Dschungelkönig» Menderes Bağci in Betrieb genommen worden. Die rund 26 Quadratmeter große Saunakabine mit Platz für 18 Personen schwebt fest montiert auf einer Hebebühne in zwölf Metern Höhe. Wie lange die ungewöhnliche Sauna nun nicht benutzt werden kann, konnte eine Mitarbeiterin des Freizeitbades zunächst nicht sagen.