Schach-Strategin mit 14: Fränkin ist zweitjüngste Meisterin

Eußenheim (dpa/lby) – Die Schülerin Jana Schneider ist mit 14 Jahren die zweitjüngste Deutsche Schachmeisterin aller Zeiten geworden. Eigentlich wollte die Fränkin bei den Schachmeisterschaften in Bayern nur unter die ersten Drei kommen. «Aber fast noch wichtiger war es mir, gute Schachpartien zu spielen und ein Turnier zu bestreiten, das ich in guter Erinnerung behalten würde», sagte Schneider. Am Ende kämpfte sie sich in acht Spielen bis ins Finale. Mit Können und ein bisschen Glück holte sie sich schließlich überraschend den Titel. Nun will der Teenager weiter angreifen. Ziel: der Weltmeister-Titel. Im Moment ist die Fränkin in der Altersklasse U16 in den Top-Ten der Schach-Weltrangliste. Der Bundesnachwuchstrainer Bernd Vökler geht davon aus, dass sie es bis an die Spitze schaffen kann.