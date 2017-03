Schadensträchtiger Unfall: Stundenlanger Stau gestern auf der A 70 Kulmbach/Bayreuth

Stundenlanger Stau gestern Nachmittag auf der A 70 Kulmbach/Bayreuth. Nach einem Unfall am Harsdorfer Berg ging gar nichts mehr.

Der Fahrer eines Kanalpumpenfahrzeugs hatte kurz vor 16 Uhr am Harsdorfer Berg einen anderen Lkw überholt, trotz Überholverbot. Dabei hat der 56-Jährige auch noch einen von hinten herannahenden Pkw auf der linken Spur übersehen und ausgebremst. Das Auto prallte von hinten in das Spezialfahrzeug. Der Autofahrer wurde leicht verletzt.

Was dann so lange gedauert hat, waren die Bergungsarbeiten. Bis nach 17 Uhr standen die Fahrzeuge auf der A 70 bis nach Neudrossenfeld zurück im Stau. Der Unfallschaden beläuft sich auf rund 80.000 Euro.