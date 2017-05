Schäuble und Söder diskutieren über Steuersenkungen

München (dpa/lby) – Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) und Bayerns Finanzminister Markus Söder (CSU) diskutieren heute beim Jahreskongress der Bundessteuerberaterkammer in München unter anderem über mögliche Steuerentlastungen nach der Bundestagswahl. «In Zeiten von Rekordsteuereinnahmen, Niedrigzinsen und steigender Inflation ist es wichtig, den Bürgern endlich wieder etwas zurückzugeben», sagte Söder vor dem Kongress. Dies soll laut Söder vor allem durch die Reduzierung der Einkommenssteuer und den schrittweisen Abbau des Soli gelingen.

Den genauen Umfang der geplanten Steuererleichterungen wollten CDU und CSU bisher nicht beziffern. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kündigte vor kurzem an, erst mit der Vorstellung des Wahlprogramms Anfang Juli Klarheit schaffen zu wollen. Die Union-Fraktionschefs forderten vor wenigen Tagen bei einer Konferenz in München Senkungen in Höhe von «mindestens» 15 Milliarden Euro.

Finanzminister Schäuble spricht auf dem zwei Tage dauernden Kongress unter der Überschrift «Fair muss es zugehen – national wie international. Steuerpolitik 2017». Weitere Themen des Kongresses sind aktuelle Entwicklungen in der Gesetzgebung und Rechtsprechung sowie die Veränderungen im politischen Amerika.