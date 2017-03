„Schandflecke“ in Stadtsteinach: Stadt will alte Häuser kaufen und sanieren

Ein Treffpunkt für Jugendliche, Wohnungen, parkähnliche Ruhezonen oder eine Obdachlosenunterkunft. Stadtsteinachs Bürgermeister Wolfrum hat viele Ideen für die Häuser, die im Ortskern offensichtlich verfallen. Davon gibt es eine ganze Reihe, zum Beispiel in der Forstamtstraße oder am Mühlbach. Und diese Häuser möchte Stadtsteinach jetzt kaufen und daraus etwas für die Bürger machen.

Möglich werden könnte das mit Geld vom Freistaat Bayern. Es gibt ein Förderprogramm, das Kommunen dabei unterstützt, leer stehende Gebäude zu kaufen und zu sanieren.

Bürgermeister Wolfrum bezeichnet in der BR manche Häuser als „Schandfleck“, die Stadt sei gewillt, sich um die Areale zu kümmern. Der Stadtrat hat bereits beschlossen, sich um eine finanzielle Förderung beim Freistaat zu bewerben.