Um das Schneelabyrinth am Freilandmuseum Grassemann im Fichtelgebirge bauen zu können, braucht es richtig viel Schnee. Und den haben wir aktuell – deshalb Schaufeln viele Helfer derzeit was das Zeug hält. Am Samstag soll das Labyrinth dann begehbar sein, heißt es aus dem Landratsamt Bayreuth. Das Labyrinth hat eine Strecke von 800 Metern, die verwunden durch das Labyrinth führt bevor man wieder draußen ist.

© Armin Weigel