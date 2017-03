„Schenken Sie Zukunft!“ – Frühlingssammlung der Caritas läuft diese Woche

Wenn es bei Ihnen in den nächsten Tagen an der Türe klingelt, dann können Sie vielleicht Gutes tun. Unter dem Motto „Schenken Sie Zukunft!“ bittet die Caritas diese Woche um Spenden. Bis Sonntag läuft die Haussammlung in der Erzdiözese Bamberg und den dazugehörigen Außenstellen. Im Mittelpunkt der diesjährigen Sammlung steht die Hilfe für Familien. Die Spenden sollen für verschiedene Beratungsstellen aufgewendet werden, zum Beispiel für die Schwangerenberatung oder die Allgemeine Soziale Beratung. In den letzten Jahren waren im Zuge der Sammelaktion Spenden von jeweils über 600.000 Euro zusammengekommen.