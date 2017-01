Scheuer lässt Treffen Merkel-Seehofer offen

Berlin (dpa) – CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer hat offengelassen, ob das geplante Treffen zwischen den beiden Parteivorsitzenden Angela Merkel (CDU) und Horst Seehofer (CSU) zustande kommen wird. Das CSU-Präsidium hatte den für Anfang Februar geplanten Termin zuletzt unter Vorbehalt gestellt.

Scheuer reagierte am Mittwoch im ZDF-«Morgenmagazin» ausweichend auf die Frage, ob sich Seehofer und Merkel wie geplant treffen werden: «Wir treffen uns ständig.» Auf Nachfrage fügte er hinzu: «Wir reden viel miteinander, wir telefonieren viel miteinander und wir treffen uns auch viel miteinander, und gerade in 2017.»

CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt zeigte sich «sehr zuversichtlich», dass das Treffen stattfinden wird und CDU/CSU gemeinsam in das schwierige Wahljahr gehen könnten. «Noch steht dieser Termin», sagte sie am Mittwoch im Deutschlandfunk. Es gebe allerdings noch Gesprächsbedarf zwischen den Unionsparteien, unter anderem über eine Begrenzung der Flüchtlingszahlen.

Nach dem Terroranschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin hatte das CSU-Präsidium in einer Telefonschalte Vorbedingungen für das Treffen formuliert. Vorher müssten entscheidende Fragen in der Zuwanderungs- und in der Sicherheitspolitik geklärt werden, sonst mache das Treffen keinen Sinn, hieß es aus Teilnehmerkreisen.