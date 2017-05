Scheuer unterstützt de Maizières Forderung nach Leitkultur

Passau (dpa) – Für seinen umstrittenen Leitkultur-Vorstoß erhält Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) Rückendeckung aus der CSU. «Es ist überfällig, dass die Debatte über Leitkultur endlich auch in Berlin geführt wird», sagte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer der «Passauer Neuen Presse» (Dienstag). Ohne gemeinsame Selbstverständlichkeiten zerfalle eine Gesellschaft; die deutsche Leitkultur sei viel mehr als das Grundgesetz, betonte Scheuer.

«Dazu gehören unsere Traditionen, unsere Lebensweise und unsere gemeinsamen Werte», sagte er. «Integration kann nicht bedeuten, dass sich die einheimische Bevölkerung und die Zuwanderer auf halbem Weg treffen und daraus eine neue Kultur entsteht.» Nötig sei dagegen für die Integration ein klarer Kompass: «Unsere Leitkultur.»

De Maizière hatte in der «Bild am Sonntag» eine Debatte über das Thema angestoßen. Der CDU-Politiker führte zehn Eigenschaften auf, die seiner Auffassung nach Teil einer deutschen Leitkultur sind. Der Minister listet dazu auch soziale Gewohnheiten auf: In Deutschland gebe man sich zur Begrüßung die Hand, zeige sein Gesicht und nenne seinen Namen. «Wir sind nicht Burka», schreibt de Maizière.