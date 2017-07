Scheuer will an der Spitze der CSU Niederbayern bleiben

Regenstauf/Viechtach (dpa/lby) – Ein Bezirksvorsitz gilt als einflussreiche Position in der CSU – gleich zwei Bezirkschefs der Partei stellen sich heute zur Wiederwahl. Generalsekretär Andreas Scheuer will weiterhin den niederbayerischen Bezirksverband führen. Finanz-Staatssekretär Albert Füracker will an der Spitze der Oberpfälzer CSU bleiben. Ihre Wahl gilt als sicher.

Zu beiden Bezirksparteitagen in Regenstauf und Viechtach wird CSU-Chef und Ministerpräsident Horst Seehofer erwartet. Er dürfte die ostbayerischen Delegierten auf den Bundestagswahlkampf einstimmen. CSU und CDU hatten Anfang der Woche ihr Wahlprogramm verabschiedet. Sie werben mit Steuerentlastungen, dem schrittweisen Abbau des Solidaritätszuschlags ab 2020 sowie mit Verbesserungen für Familien und Polizei. Strittige Themen wie die Obergrenze für Flüchtlinge will die CSU in einem eigenen «Bayernplan» zusammenfassen.