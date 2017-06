Pleystein (dpa/lby) – Beim Brand einer Scheune ist in der Nacht zum Samstag im oberpfälzischen Pleystein (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) ein Schaden von rund 100 000 Euro entstanden. Der Polizei zufolge waren in dem Gebäude zwei ältere Traktoren und landwirtschaftliches Gerät abgestellt. Der gesamte Hof wurde seit längerer Zeit nicht mehr genutzt. Die Brandursache war nach Polizeiangaben zunächst unklar.