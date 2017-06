Viechtach (dpa) – Ein Scheunenbrand in Niederbayern hat nach Polizeiangaben einen Sachschaden von mindestens ein bis zwei Millionen Euro verursacht. Das Feuer war demnach in der Nacht zum Dienstag aus zunächst unbekannten Gründen ausgebrochen. Die Flammen griffen auch auf zwei Wohnhäuser über. Verletzt wurde bei dem Großbrand in Viechtach niemand. Die Löscharbeiten dauerten am frühen Dienstagmorgen weiter an. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.