Ein Streit unter Brüdern hat heute am frühen Morgen die Kronacher Polizei auf den Plan gerufen. Die beiden 19 und 21 Jahre alten Männer hatten sich in Mitwitz ein Saufgelage erlaubt, was dann aus dem Ruder gelaufen ist. Die Polizei konnte die Prügelei beenden. Das Ergebnis: Ein abgebrochener Schneidezahn bei dem 19-Jährigen und ein Bluterguss im Gesicht bei seinem großen Bruder. Beide erhalten eine Anzeige wegen Körperverletzung.