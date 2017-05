Schlag gegen die Rotlichtszene: Polizei Bamberg nimmt sieben Tatverdächtige fest

Fahndungserfolg für die Polizei im Raum Bamberg. In einem massiven Schlag gegen die Rotlichtszene haben die Fahnder acht Wohnungen in Bamberg Stadt und Land in Hassberge und durchsucht. Sieben Tatverdächtige sitzen jetzt im Gefängnis. Bei ihnen haben die Ermittler Bargeld, Drogen und Datenträger gefunden.

Nach einem Brandanschlag in einer Bamberger Bordellwohnung Anfang des Jahres hatte die Polizei intensiv ermittelt. Ein Ergebnis ist die Razzia gestern mit 130 Polizisten und drei Staatsanwälten. Weil sie mit Gewalt seitens der sieben Tatverdächtigen rechnen mussten, forderten sie Spezialkräfte aus Nürnberg an – die Ermittlungen laufen.