Schlagabtausch vor Start der Metall-Tarifrunde in Bayern

München (dpa/lby) – Vor Beginn der Tarifverhandlungen für die bayerische Metall- und Elektroindustrie an diesem Donnerstag liegen die Positionen von Arbeitgebern und Gewerkschaft weit auseinander. Der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes vbm, Bertram Brossardt, warf der IG Metall am Mittwoch vor, ihre Forderungen seien «unvernünftig und realitätsfern» und damit ein «Sprengsatz für die Tarifbindung». Die Gewerkschaft fordert für die rund 475 000 Beschäftigten der Branche in Bayern 6 Prozent mehr Lohn und kürzere Arbeitszeiten.

Beschäftigte sollen nach dem Willen der Gewerkschaft ihre Wochenarbeitszeit bei einem teilweisen Teillohnausgleich von 35 auf 28 Stunden reduzieren dürfen. Die Arbeitgeber sehen darin eine Art «Anreizprämie», mit der auch der Fachkräftemangel verschärft werde. Dagegen entgegnete Bayerns IG-Metall-Chef Jürgen Wechsler, die Gewerkschaft wolle mit ihren Forderungen die Zukunft der Beschäftigten sichern. «Der vbm versteht unter Flexibilität, dass die Arbeitgeber allein über die Arbeitszeit der Beschäftigten bestimmen und verfügen. Das ist nicht mehr zeitgemäß.» Die Beschäftigten stellten heute größere Ansprüche an die Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben. Sie wollten über ihre Arbeitszeit mitbestimmen.