Schlaglochpiste: Kulmbacher SPD will Sanierung der Straße von Lehenthal nach Höferänger

Die Schlaglochpiste von Lehenthal nach Höferänger hat die Kulmbacher SPD im Visier. Die Ortsverbindungsstraße müsse dringend saniert werden, schreibt Stadtrats-Fraktionsvorsitzender Ingo Lehmann in einem Antrag an den Kulmbacher Stadtrat.

Die wegbrechenden Fahrbahnränder und die vielen Schlaglöcher machen die Ortsverbindungsstraße zu einer Hindernisstrecke und sogar zu einer Gefahr für Radfahrer.

Deshalb, so die SPD, soll die Verbindungsstraße zwischen Lehenthal und Höferänger in das Straßensanierungsprogramm der Stadt aufgenommen und in den kommenden drei Jahren jeweils ein Teilstück bis zur B 85 oberflächensaniert werden.

Beim Ausbau der Bundesstraße 85 Richtung Kronach fungierte die Straße als Umleitung. Der Kulmbacher Bauhof bessert zwar immer wieder aus – nach Lehmanns Auffassung muss jetzt aber eine große Lösung her – trotz der angespannten Haushaltslage der Stadt.