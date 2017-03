Schlechter ökologischer Zustand: Landwirtschaft und Kläranlagen verunreinigen Weißen Main

Er fließt vom Fichtelgebirge über Kulmbach bis nach Steinenhausen – der Weiße Main. Fachleute warnen jetzt im nordbayerischen Kurier. Der Fluss befände sich in einem schlechten ökologischen Zustand. Schuld daran sein soll die Landwirtschaft aber auch Kläranlagen oder der Straßenverkehr. Das alles sorge für viele Schadstoffe. Es gibt eine sogenannte Wasserrahmenrichtlinie. Danach müssen die Gewässer ein bestimmtes Niveau haben. Die Werte bei uns haben sich in den letzten Jahren aber nicht verbessert. Von der Regierung von Oberfranken heißt es, dass man in der Region schon viel beim Gewässerschutz erreicht habe, heißt es von der Regierung für Oberfranken. Es gebe auch verschiedene landwirtschaftliche Maßnahmen. Dass weniger Schadstoffe in den Flüssen sind, wäre aber erst in ein paar Jahren messbar. Bis 2027 sollen die Gewässer wie auch der Weiße Main einen guten Zustand haben.