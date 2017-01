Schleppender Skibetrieb bei klirrender Kälte in Bayern

München (dpy/lby) – Die eisigen Temperaturen am Dreikönigs-Wochenende sind selbst eingefleischten Wintersportlern zu niedrig: Der Skibetrieb in den bayerischen Alpen verlief am Samstag nur schleppend. Die klirrende Kälte nach der bislang frostigsten Nacht des Winters mit Tiefstwerten von minus 26 Grad veranlasste viele Ski- und Snowboardbegeisterte zum Daheimbleiben. Bayerns Skigebiete berichteten von geringem Besucheraufkommen wegen der Temperaturen von weit unter dem Gefrierpunkt auch am Tage im gesamten Freistaat.

«Der Wetterbericht hat vorausgesagt, dass es heute kalt wird und so kam es dann auch», sagte beispielsweise Florian Gahr vom Skigebiet Brauneck (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen). «Deswegen ist heute deutlich weniger los als noch gestern». Ähnlich ging es den Kollegen am schwäbischen Oberjoch (Landkreis Oberallgäu) und von der Winklmoosalm im oberbayerischen Reit im Winkl (Landkreis Traunstein). «Es ist saukalt», sagte ein Sprecher der Winklmoosalm. «Der Liftbetrieb ist mäßig, es gibt keine Wartezeiten.»