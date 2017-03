Schlimme Schläge: junge Kulmbacherin von „rosa Bären“ in Weismain verprügelt

Das junge Mädchen, das am Faschingssonntag in Weismain von einem rosa Bären verprügelt worden ist, kommt aus Kulmbach. Schwere Hämatome im Gesicht und am Körper hat die 17-Jährige davon getragen. Die Suche nach dem Täter läuft, eine konkrete Spur gibt es bisher nicht.

Der auffällig verkleidete Mann hatte die 17-Jährige während des Faschingsumzugs belästigt. Als die ihn wegschubste, schlug ihr der rosafarbene Bär mit der Faust ins Gesicht und trat dann auf sie ein, als sie am Boden lag.

Nach aktuellen Erkenntnissen könnte sich der Täter in Begleitung anderer als Bären verkleideter Männer befunden haben. Die Lichtenfelser Polizei ermittelt wegen sexueller Belästigung und Körperverletzung und bittet noch einmal um Zeugenhinweise.