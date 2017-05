Schlimmer Brand in Helmbrechts: Vierköpfige Familie steht vor dem Nichts

Nach dem Wohnungsbrand in Helmbrechts am Wochenende schwebt die 34-jährige Besucherin der betroffenen Familie nicht mehr in Lebensgefahr. Die Wohnung allerdings ist komplett zerstört. Die vierköpfige Familie wurde kurzfristig in einer städtischen Wohnung untergebracht. Bürgermeister Pöhlmann bittet Hausbesitzer, sich zu melden, damit die Familie eine langfristige Bleibe finden kann.

Außerdem rufen die Stadt und die Schwester der Betroffenen zu Sachspenden auf. Gebraucht werden insbesondere Möbel, aber auch Kleidungsstücke. Bei dem Brand am Sonntag waren sieben Menschen verletzt worden.

Wer spenden möchte, kann sich mit dem Rathaus in Verbindung setzen: Tanja Wolfrum, 09252-70121, oder mit der Schwester der Betroffenen, Frau Michaela Preuss (erreichbar über Facebook). Außerdem nimmt Familie Schmidt in der Kulmbacher Straße 16 Spenden entgegen.