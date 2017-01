Schlimmer Unfall mit Böller: 8-jähriger Junge wird an Händen und im Gesicht schwer verletzt

Für viele Kinder am Neujahrstag ein großer Spaß: Nach noch funktionierenden Böllern suchen und loslassen. Das ist in Bayreuth einem 8-jährigen Jungen zum Verhängnis geworden. Er war gestern Vormittag mit seinen drei Brüdern losgezogen und fand in der Nähe des Rotmaincenters einen großen Böller. Beim Anzünden explodierte der schon in der Hand und verletzt den 8-Jährigen schwer im Gesicht und an den Händen.

Er musste in eine Spezialklinik für Brandverletzungen gebracht werden.

Warum der Böller sofort nach dem Anzünden explodierte, muss jetzt ermittelt werden, schreibt die Polizei.

© Tobias Kleinschmidt