Schlittenhunde am Start: Musher und ihre Tiere beim Stage Race in Warmensteinach

Ausnahmeevent heute in Warmensteinach im Landkreis Bayreuth. Dort findet ein Schlittenhunderennen statt. 50 Musher sind mit ihren Hunden am Start. Um 10 Uhr ist der erste Lauf gestartet worden, zwei sind geplant, rund um das Wagenthal in Oberwarmensteinach. Die Temperaturen sind nicht ganz optimal, am besten laufen die Hunde bei minus 10 Grad. Trotzdem haben die Organisatoren eine Strecke präparieren können. Die Rennen im Fichtelgebirge gehören zum so genannten ersten internationalen Stage Race. Zwei Läufe gab’s in Nassau im Erzgebirge und zwei jetzt im Fichtelgebirge. Zuschauer sind herzlich willkommen.