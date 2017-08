Schluss mit der Einsamkeit: Einzelner Coburger Schwan hat wieder Gesellschaft

Countdown bis zum Jahrhundertspiel in Coburg – Aktuell laufen die Vorbereitungen für das Traumspiel am kommenden Sonntag. Eine Coburger (…)

Der FC Bayern kommt: Am Sonntag gibts ein Spitzenspiel für Coburg

Es sollte nur eine Übungsfahrt werden, – dann hat der Fahrer eines Feuerwehrautos in Coburg die Kontrolle über das Löschfahrzeug (…)

Tödliches Ende einer Übungsfahrt: Beifahrer stirbt in Feuerwehrauto

Diese Einbrecher kommen wohl nicht mehr in den Himmel. Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag im Landkreis Kronach eine (…)

Einbruch in Marienkapelle: Wertvolle Statue im Landkreis Kronach gestohlen

Der Bundestagswahlkampf geht in die heiße Phase – auch im Kulmbacher Land. Immerhin gibt’s im Wahlkreis Kulmbach-Lichtenfels acht (…)

Das Freischießen in Kronach geht heute mit dem traditionellen Feuerwerk in die heiße Phase. 12 bis 15 Minuten soll es dauern und es (…)

Lichter am Himmel: beim Kronacher Freischießen gibt’s heute das traditionelle Feuerwerk

Abgerissen für was Neues: Stockheimer Eisenbahnbrücke war 113 Jahre alt

Die über 100 Jahre alte Eisenbahnbrücke an der Max-Schacht-Straße in Stockheim ist Geschichte. In der Nacht zum Mittwoch ist sie (…)