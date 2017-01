Schlussstrich: Marktschorgast will NSDAP-Größen von Ehrenbügerliste tilgen

Da hat schlicht niemand dran gedacht – jetzt will die Gemeinde Marktschorgast ein peinliches Versäumnis aus dem Weg räumen. Auf der Tagesordnung des Gemeinderats stehen heute Abend die Ehrenbürger Adolf Hitler, Paul von Hindenburg, Hans Schemm und Nikolaus Brückner. Ihre Ehrenbürgerwürde soll getilgt werden.

Den Stein ins Rollen gebracht hatte wohl ein ehemaliger Bürger aus Marktschorgast, der per Internet-Recherche herausgefunden hatte, dass die Nazi-Größen nach wie vor auf der Liste der Marktschorgaster Ehrenbürger stehen.

Adolf Hitler war 1933 zum Ehrenbürger ernannt worden, wie in vielen anderen Gemeinden auch – weil man das damals so gemacht hat. Ebenso wie bei Reichspräsident von Hindenburg, der den Weg für das Dritte Reich geebnet hat. Hans Schemm war gebürtiger Bayreuther und NSDAP-Gauleiter und Nikolaus Brückner war Lehrer in Marktschorgast. Neben seinen Verdiensten für die Gemeinde soll er ein treuer NSDAP- Mann gewesen sein, der den Volkssturm in der Gemeinde geleitet hat.