Schmierereien am Bahnhof in Kulmbach: Polizei sucht Zeugen

Immer wieder wird der Bahnhof in Kulmbach das Ziel von Vandalen. Am Pfingst-Wochenende hat es die erst kürzlich gereinigte Unterführung getroffen. Unbekannte haben dort auf einer Fläche von rund acht Quadratmetern Schmierereien hinterlassen. Hinweistafeln, Fahrplanaushangkästen und auch die Wände haben die Vandalen mit roter und blauer Farbe besprüht und einen Sachschaden von fast 500 Euro verursacht. Die Bundespolizei, die in Bayern für die Bahnhöfe zuständig ist, hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich zu melden. Die Telefonnummer der Bundespolizei in Bayreuth ist die 0921-8711060.

