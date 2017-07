Schmierereien in der Unterführung: Bundespolizei bittet um Hinweise auf Vandalen in Kulmbach

Es gibt schon wieder eine Sachbeschädigung am Kulmbacher Bahnhof. Vandalen haben über das vergangene Wochenende Schaltkästen, Handläufe und Seitenwände in der Bahnsteigunterführung und mehrere Fahrplanaushangtafeln mit einem schwarzen Faserschreiber beschmiert. Die Bundespolizei beziffert den Schaden auf rund 250 Euro.

Das ist inzwischen der dritte Fall von Vandalismus in wenigen Wochen am Kulmbacher Bahnhof. Wer über das vergangene Wochenende am Kulmbacher Bahnhof Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Bundespolizei in Bayreuth in Verbindung zu setzen.