Schneefall statt Sonne: Frühling noch nicht in Sicht

Wintereinbruch in Teilen Bayerns hält an

München (dpa/lby) – Der erneute Wintereinbruch in Teilen Bayerns hat in der Nacht zum Mittwoch zu Verkehrsbehinderungen geführt. (…)

Frost in Bayern hält an

Knapp zehn Grad unter Null in Oberstdorf

München (dpa/lby) – Nirgendwo in Bayern war es in der Nacht zum Freitag so kalt wie in Oberstdorf. In der Stadt im Allgäu sank (…)