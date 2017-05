Schnell Integration – Hilfe für den Arbeitsmarkt: IHK Oberfranken setzt sich für 3+2-Regelung ein

Flüchtlingen eine schnelle und gute Ausbildung ermöglichen: Das ist mit der so genannten „3+2-Regel“ des Bayerischen Kabinetts möglich. Asylbewerber können damit schneller eine Ausbildung von maximal drei Jahren absolvieren – und danach zwei Jahre lang Berufserfahrungen sammeln. Die Idee stammt aus Oberfranken – entsprechend setzt sich die Industrie- und Handelskammer dafür ein, dass die Regel bald umgesetzt wird.

Die oberfränkischen Ausländerbehörden müssen die Regelung schnell in die Tat umsetzen, so IHK-Präsidentin Sonja Weigand. Denn nur so können Flüchtlinge früher als bisher eine Beschäftigungserlaubnis für eine Ausbildung erhalten.