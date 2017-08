Schnelle Hilfe bei Unfällen: Rettungskette Forst in Landkreis Kronach steht

Autodiebstahl in Lichtenfels. Gegen 23 Uhr hat ein Anwohner am Donnerstag Abend seinen Wagen in der Myconiusstraße geparkt. Der Schreck (…)

Ermittlungen abgeschlossen: Sturz in Silo war tragischer Unglücksfall

Der tödliche Sturz eines Arbeiters in ein Silo am Mittwoch vor einer Woche in der Von-Linde-Straße in Kulmbach war ein tragischer (…)