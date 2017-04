Schneller surfen: In Münchberg beginnt der Breitbandausbau

Im Kulmbacher Land wird in einer Gemeinde nach der anderen das schnelle Internet freigeschaltet. In Münchberg, das zum Landkreis Hof gehört, ist die Datenautobahn auch nicht mehr weit. Die Telekom hat den Zuschlag für den Ausbau erhalten. Jeder Haushalt in der Stadt – das ist die Vorgabe – soll mit dem schnellen Internet versorgt werden. Nötig sind dafür 14 Kilometer neue Kabel, die verlegt werden müssen, nebst der dazu gehörigen neuen Verteilerkästen. Fertig sein soll das Münchberger Breitband dann im Frühling 2019.