Schnellerer Service: Jobcenter Lichtenfels sellt auf E-Akte um – Kulmbach hat viel Erfahrung damit

Schnellere Auskünfte, kürzere Bearbeitungszeit. Die elektronische Akte löst ab Montag (6.3.) die klassische Aktenhaltung im Jobcenter in Lichtenfels ab. Dadurch soll nicht nur Papier gespart, sondern auch die Bearbeitung der Anträge optimiert werden. Auch die Jobcenter in Coburg Stadt und Landkreis sollen bald auf die E-Akte umstellen und das Jobcenter in Kronach arbeitet seit letzter Woche mit der elektronischen Aktenführung.

Das Kulmbacher Jobcenter hat die meiste Erfahrung mit dem schnelleren Service. Die Kulmbacher waren vergangenen September die ersten in ganz Bayern, die die elektronische Akte eingeführt haben. Das hat der stellvertretenden Geschäftsführer des Jobcenter Kulmbach, Josef Kinscher, unserem Sender bestätigt.