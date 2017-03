Schnelles Internet: 300 Haushalte von Altenreuth bis Unterzettlitz angeschlossen

50 Megabit ist das Stichwort. Die Stadt Kulmbach war die erste die den Antrag auf Fördergeld für den Ausbau des schnelles Internets abgeschickt hat. Jetzt werden mehr und mehr Anschlüsse fertig. 300 Haushalte haben jetzt neu die Möglichkeit, die schnellere Internet-Leistung zu buchen. Für Oberbürgermeister Schramm ein wichtiger Schritt in Richtung Vollausbau. In den Kulmbacher Stadtteilen Altenreuth, Donnersreuth, Esbach, Gössmannsreuth, Ober- und Unterzettlitz und Windischenhaig sind 22 Kilometer Glasfaserkabel verlegt worden und können angeschlossen werden. Wer die schnelle Datenautobahn nutzen will, muss die Zusatzleistung allerdings bei der Telekom buchen und bezahlen.