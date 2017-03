Schnelles Internet: Gemeinden im Landkreis Kulmbach bekommen Förderbescheide

3,9 Millionen Euro für schnelles Internet in Oberfranken. Finanz- und Heimatminister Markus Söder hat heute (FR) zehn Förderbescheide an Städte und Gemeinden übergeben. Darunter auch Kupferberg, Mainleus und Thurnau im Landkreis Kulmbach. Die Gemeinden bekommen eine Fördersumme in Höhe von insgesamt rund einer Million Euro. Minister Söder erklärte noch einmal, wie wichtig schnelles Internet ist. Nur wo Breitband entsteht, würden Arbeitsplätze entstehen und erhalten bleiben. Ziel sind Breitbandnetze mit Übertragungsraten von mindestens 50 Mbit pro Sekunde.