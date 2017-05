Schnelles Internet in Kronach: 1.400 Haushalte können’s nutzen

13 Kilometer Glasfaserkabel sind verlegt und 12 Multifunktionsgehäuse aufgestellt: jetzt sind die neuen, schnellen Internet-Anschlüsse auch in Kronach und Umgebung nutzbar. So können jetzt rund 1.400 Haushalte in Kronach, den Stadtteilen Blumau, Dörfles, Fischbach, Friesen, Glosberg, Knellendorf und Neuses telefonieren, surfen und Fernsehen – alles gleichzeitig, so leistungsstark ist das neue Netz.

Auch Mitzwitz hat jetzt schnelles Internet; – einen Internet-Zugang komplett aus Glasfaserleitungen. Damit sind Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 200 Megabit pro Sekunde möglich.

Die schnellen Internetanschlüsse kommen aber nicht von allein in die Haushalte. Die Kunden müssen selbst aktiv werden und sich informieren – bei www.telekom.de. Unter „Breitbandausbau Deutschland“.