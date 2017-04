Schock in der Nacht: Garage mit zwei Autos in Pressig, Landkreis Kronach ausgebrannt

Ein Audi und ein VW-Bus sind gestern Abend in einer Garage in Pressig im Landkreis Kronach ausgebrannt. Und dabei hatte die Feuerwehr noch zu tun, dass die Flammen nicht auf das nebenstehende Wohnhaus übergriffen. Der Besitzer ist um halb drei heute Morgen von zwei lauten Knallen geweckt worden. Als er nachsehen ging, fand er seine Garage und die beiden darin abgestellten Autos brennend vor. Der Mann rief sofort die Feuerwehr. 150.000 Euro beträgt der Schaden, verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist völlig unklar.

Ebenso wie bei einem Feuer in einem Mietshaus in Hallstadt bei Bamberg. Dort hat eine Frau gegen Mitternacht Feuer im Dachstuhl bemerkt und Alarm geschlagen. Sieben Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen. Ein Mann hat eine leichte Rauchvergiftung erlitten.

In beiden Fällen ermittelt die Kripo zur den Ursachen.