Schöne Tradition: Bayreuther Altstadtbad hat wieder geöffnet – und kostet keinen Eintritt

Nach und nach machen überall in der Region die Schwimmbäder auf. Heute Wirsberg mit seiner längsten Wasserrutsche Frankens und dem freien Eintritt für Kinder und Jugendliche immer donnerstags. Das Stadtsteinacher Bad und das in Mainleus haben ebenfalls schon geöffnet und heute macht auch das Altstadtbad in Bayreuth auf.

Das Besondere dabei: Das Altstadtbad ist 100 Jahre alt und es kostet keinen Eintritt – traditionell. Kein Wunder: das ist ja auch kein Freibad, sondern eine Spielstädte mit Schwimmbecken und betrieben wird es vom Jugendamt.

Hauptsache der Eintritt bleibt frei, denken sich vor allem viele Familien in Bayreuth.