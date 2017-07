Schönste Dörfer: Die Bewertungskommission ist heute im Kronacher Land unterwegs

Unser Dorf hat Zukunft, unser Dorf soll schöner werden“ – der bundesweite Wettbewerb hat sich auch im Kulmbacher und Kronacher Raum etabliert. Dieses Jahr mit im Rennen: Harsdorf im Landkreis Kronach, die Ortschaft Kümmel im Landkreis Lichtenfels und Hirschfeld und Windheim im Landkreis Kronach.

Heute ist die Prüfungskommission in Hirschfeld und in Windheim im Landkreis Kronach, nächsten Montag kommt sie dann nach Harsdorf.

Bewertet wird in fünf Kategorien: Entwicklungskonzepte, soziale und kulturelle Aktivitäten, Baugestaltung, Grüngestaltung und Dorf in der Landschaft.

Den Wettbewerb gibt es seit 1961. Insgesamt beteiligen sich heuer oberfrankenweit 85 Dörfer, die Ergebnisse soll es nächsten Dienstag geben und dann steht auch fest welche Dörfer in den Landesentscheid gehen.