Schon mal geöffnet: Die Alte Feuerwache in Kulmbach feiert das Altstadtfest mit

Die Alte Feuerwache in Kulmbach – am 7. Juli gibt’s die offiziell Wiedereröffnung. Zum Auftakt des Altstadtfestes gestern in Kulmbach waren dann viele Besucher überrascht dass die Alte Feuerwache auch ihre Pforten geöffnet hat. Die Chillies Group ist neuer Partner der Kulmbacher Brauerei, Burger, Steak, Garnelen und Nachos stehen auf der Speisenkarte.

Die zentral gelegene alte Feuerwache in Kulmbach hatte seit Wochen geschlossen. Nachdem das alte Team um Mecki Geuther, seinen Sohn und Otto Krug aufgegeben hatte, stand die Feuerwache Monate zur Disposition. Lange war ein Geheimnis daraus gemacht worden, ob und wie die Feuerwache weiter betrieben wird.

Jetzt ist klar, der Name bleib der Gleiche das Konzept soll Mexikanisches und Fränkisches kombinieren und am kommenden Freitag wollen die Macher dann mit der Sprache herausrücken, was sie in der Alten Feuerwache anbieten.