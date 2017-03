Schon wieder 5:1 gegen Arsenal – Bayern im Viertelfinale

London (dpa) – Der FC Bayern München hat mit zwei 5:1-Siegen gegen den FC Arsenal das Viertelfinale der Champions League erreicht. Beim erneuten 5:1 (0:1) im Achtelfinal-Rückspiel am Dienstagabend in London deklassierte das Team von Trainer Carlo Ancelotti die Gunners am Ende in Überzahl mit demselben Ergebnis wie drei Wochen zuvor in München. Robert Lewandowski (55./Foulelfmeter), Arjen Robben (68.), Douglas Costa (78.) und Arturo Vidal (80./85.) erzielten die Bayern-Tore. Theo Walcott hatte vor 59 911 Zuschauern im Emirates Stadium die Gastgeber in der 20. Minute in Führung gebracht. Nach der Roten Karte für Arsenal-Kapitän Laurent Koscielny (54.) wegen einer Notbremse hatten die Münchner leichtes Spiel.