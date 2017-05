Schröder: Theis und Kleber haben Potenzial für die NBA

Braunschweig (dpa) – NBA-Profi Dennis Schröder will seinen Nationalmannschafts-Kollegen Daniel Theis auf dem möglichen Weg in die nordamerikanische Basketball-Profiliga unterstützen. «Ich hoffe, dass er den Sprung schafft. Ich werde alles dafür geben, dass er rüberkommen kann», sagte Schröder am Montag in Braunschweig über den Center von Brose Bamberg.

Atlantas Coach Mike Budenholzer habe bei seinem jüngsten Deutschland-Besuch positiv über Theis gesprochen, berichtete der Aufbauspieler der Hawks. «Er hat ihn gelobt und gesagt, dass es für uns passt.»

Aus Sicht von Schröder besitzt auch Maximilian Kleber vom FC Bayern München «sehr gute Chancen» für eine Karriere in der besten Liga der Welt. «Auch deshalb war Coach Bud da», sagte der 23-Jährige. Der in seiner Karriere häufig verletzte Kleber müsse «nur versuchen, fit zu bleiben.»