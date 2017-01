Schulbusse kommen wegen Sturms nicht zu Schulen

Würzburg (dpa/lby) – Wegen des Sturmtiefs «Egon» konnten einige Schulbusse in Unterfranken die Kinder nicht wie vorgesehen zum Unterricht bringen. Ein Sprecher der Regierung von Unterfranken betonte jedoch, dass es keinen flächendeckenden Unterrichtsausfall gegeben habe. An fünf Orten in den Landkreisen Bad Kissingen, Main-Spessart und Aschaffenburg hätten Busse aber Schulen nicht erreichen können. Zumeist brachten sie die Schüler daraufhin zu nahegelegenen, erreichbaren Schulen. «Die Betreuung der Schüler in einer Schule war immer sichergestellt», sagte der Sprecher.