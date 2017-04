Schuldner von Geldgeberin entführt

Landshut (dpa/lby) – Brutale Selbstjustiz: Um Geld einzutreiben, hat eine 29-jährige Landshuterin einen 19-jährigen Bekannten entführt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, schuldete der Mann der Frau einen niedrigen vierstelligen Betrag. Um diesen zurückzubekommen, fuhr die Frau am Mittwochabend mit zwei Männern zur Wohnung des 19-Jährigen. Da er nur einen Teil zurückzahlen konnte, zwangen die drei den Mann mit vorgehaltener Waffe in ein Auto. Sie brachten ihn in eine Wohnung, in der bereits zwei weitere Männer warteten. In der Zwischenzeit hatte die Mutter des 19-Jährigen die Notlage ihres Sohnes der Polizei gemeldet. Mit Verstärkung eines Sondereinsatzkommandos befreiten die Beamten den 19-Jährigen aus der Wohnung und nahmen die Entführer fest. In der Wohnung wurde Waffen – zwei Luftdruckpistolen – sowie eine geringe Menge Cannabis sichergestellt.