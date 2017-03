Schule fällt aus: Chemieunfall an der Hollfelder Gesamtschule

Die Gesamtschule in Hollfeld ist heue Morgen geräumt worden. Grund ist ein Chemieunfall. Der Unterricht fällt in Hollfeld heute aus, hat die Schulleitung beschlossen.

Einem Chemielehrer soll vor Unterrichtsbeginn ein Fläschchen mit einer Chemikalie heruntergefallen sein. Der Lehrer hat leichte Verletzungen erlitten, sagt die Polizei. Aus Sicherheitsgründen wurde das Schulgebäude evakuiert. Schulleiterin Christiana Scharfenberg teilt über die Homepage der schule mit, es gebe keine Verletzten. Die Schüler seien auf das Sportgelände gebracht worden und würden mit Bussen nach Hause gefahren. Sie appelliert an die Eltern, ihre Kinder nicht abzuholen, die Busse seien schon unterwegs. Morgen soll es an der Gesamtschule in Hollfeld wieder regulären Unterricht geben.