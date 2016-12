Schule fällt aus: Im Kulmbacher Land gibt es aber eine Betreuung in den Schulen

In Stadt und Landkreis Kulmbach fällt heute wie auch im Bayreuther Raum der Schulunterricht aus. Wie der Leiter des Kulmbacher Schulamtes, Jürgen Vonbrunn, im Radio Plassenburg- Gespräch erklärt hat, sollen alle Schüler, die noch zu Hause sind, aus Sicherheitsgründen daheim bleiben. Diejenigen die schon auf dem Weg in die Schule sind, oder schon angekommen sind, werden in den Schulen betreut. In der Schule in Marktleugast fällt der Unterricht heute definitiv aus.

Im Landkreis Lichtenfels fahren teils die Schulebusse nicht, dort werden Schüler von Eltern selbst zum Unterricht gebracht, oder bleiben zu Hause.