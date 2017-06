Schutz vor Abschiebungen: Flüchtlinge gestehen Straftaten

München (dpa/lby) – Zahlreiche Flüchtlinge in Bayern versuchen mit Geständnissen und Selbstbezichtigungen zu Straftaten in ihrer Heimat eine mögliche Abschiebung zu verhindern. Das Justizministerium und der Generalstaatsanwalt in München sprechen von «mindestens 150 Fällen zwischen Sommer 2016 und April 2017» in der Landeshauptstadt. Allein bei der Staatsanwaltschaft München I sind demnach mehr als 40 Strafanzeigen eingegangen, in denen Asylbewerber Tötungsdelikte im jeweiligen Herkunftsland gestanden haben. Besonders häufig geben Flüchtlinge zudem an, politischen Gruppierungen wie etwa dem IS anzugehören – die Staatsanwaltschaft München I geht von gut 50 derartigen Mitteilungen in einem Monat aus.

Einer Überprüfung durch die Staatsanwaltschaften halten die Geständnisse und Selbstbezichtigungen bisher nicht stand. «Die von den bayerischen Staatsanwaltschaften durchgeführten Überprüfungen haben bislang nicht zur Annahme eines hinreichenden oder gar eines dringenden Tatverdachts geführt», teilte das bayerische Justizministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.