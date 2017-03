Schwache Schlussphase: Regensburg unterliegt Osnabrück

Regensburg (dpa/lby) – Eine schwache Schlussphase hat Jahn Regensburg einen weiteren Erfolg in der 3. Fußball-Liga gekostet. Der Aufsteiger von Trainer Heiko Herrlich kassierte am Samstag gegen Aufstiegsanwärter VfL Osnabrück ein spätes 1:2 (1:0). Erik Thommy (35. Minute) hatte die Regensburger vor 10 216 Zuschauern in Führung gebracht. Joker Ahmet Arslan (78.) und Kwasi Okyere Wriedt (89.) drehten die Partie noch für die Gäste, die den SSV damit auch in der Tabelle überholen konnten.

«Vielleicht hätten wir in der Phase auch noch das 2:0 machen müssen, damit es für uns leichter wird», meinte Herrlich mit Blick auf die Minuten nach dem Führungstor. «In der zweiten Halbzeit konnten wir nicht mehr für Entlastung sorgen. Ich habe auf meinem Zettel nicht ein Torchance stehen, wir sind immer mehr unter Druck gekommen.» Osnabrück sei nach der Pause «einfach stärker gewesen».

Am kommenden Samstag wollen Herrlichs Schützlinge, die mit 43 Punkten im oberen Tabellendrittel bleiben, beim MSV Duisburg wieder einen Erfolg verbuchen.